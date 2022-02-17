«تحدي الجوجيتسو» بأبوظبي جاهز للانطلاق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تتواصل الاستعدادات لمهرجان التحدي للجوجيتسو لفئات البراعم والأشبال في المراحل السنية من 4 إلى 15 عاماً، في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي خلال غد وبعد غدٍ، وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل من قبل الصغار الحريصين على التألق على البساط واستعراض مهاراتهم وقدراتهم البدنية والذهنية. وأغلق باب التسجيل في تمام الساعة 12 من منتصف الليل باكتمال التسجيل للمشاركة بالبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة غداً بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال من البنين والبنات. وصرّح عبد الله الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أنه سيتم توفير كل الخدمات والفعاليات الترفيهية للأسر الذين سيحضرون للبطولة، بما فيها ألعاب وأنشطة ترفيهية للعائلات، ومنطقة مخصصة لعربات الطعام لمجموعة من أبرز علامات الضيافة.

‏وأكّد الزعابي أن سلسلة بطولات التحدي هي بمثابة كرنفال للمشاركين، حيث إنها ليست فقط بطولة رياضية بل مهرجان ترفيهي ثقافي عائلي، وأن اهتمام الاتحاد بتوفير أفضل الخدمات والفعاليات الترفيهية وعربات الطعام في المنطقة، يعكس الالتزام بتنظيم أفضل البطولات ومنح الجمهور تجربة مشوقة. .

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