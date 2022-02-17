«عام الخمسين الصحراوي» يختتم «السلم للدراجات» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يختتم اليوم سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين، النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

وكشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة أكثر من 150 متسابقاً من الهواة المواطنين والمحترفين المواطنين والأجانب من المقيمين في الدولة، ما يعكس شعبية هذا النوع من السباقات بين هواة ومحترفي الدراجات الهوائية.

ويقام السباق على المسارات الترابية الرملية وليس على الطريق الأسفلتي، ويتضمن عوائق وتحديات صعبة ما يزيد الإثارة والمنافسة بين المشاركين.

ويرأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – للمشتريات والتمويل، وتضم في عضويتها محمد الموسى رئيس اللجنة الفنية ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية وماجد عبد الرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية.

واعتمدت اللجنة المنظمة نظام السباق ليكون لمسافة 30 كلم لفئة الهواة، ولمسافة 50 كلم لفئة المحترفين، مع إتاحة المجال للراغبين في سباق الهواة لاستكمال المسافة الخاصة بالمحترفين خلال المنافسات.

تأكيد

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، أن اللجنة تسعى دائماً لترجمة توجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل تحقيق المزيد من التميز والتنوع في فعاليات كل نسخة من البطولة مع دراسة النمو والتطور في أعداد ومستويات الممارسين من الهواة والمحترفين، وتصميم مسارات كل سباق ومسافته بما يتناسب مع كل فئة ويمنحها الدافع لتطوير مستوياتها، وقد تميزت النسخة السادسة للبطولة بأنها الأكبر منذ انطلاقة البطولة، وأنها شهدت إقامة سباقات مختلفة بالطريق الأسفلتي والطريق الصحراوي، للجنسين، وبمشاركة متعددة الجنسيات، لتكون بطولة السلم مقصداً لجميع هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحطة لتطويرها في الدولة والمنطقة والعالم.وشهد الموسم الذي يختتم اليوم إقامة 8 سباقات رئيسية تحت شعار «عام الخمسين».

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