351 شوطاً في مهرجان المرموم التراثي للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، تنطلق بميدان المرموم، السبت المقبل فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2022 للهجن العربية الأصيلة وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

وعقد نادي دبي للهجن أمس مؤتمراً صحافياً، شرح فيه كل الترتيبات الخاصة بالمهرجان بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي للنادي وعبد الله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء وعبد الرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية ورئيس اللجنة الإعلامية.

وتتنافس مؤسسات الهجن المختلفة على مدار 351 شوطاً منها 117 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و234 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

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وقدر علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي للهجن، عدد الهجن المشاركة في نسخة 2022 بـ 17 ألف مطية، مؤكداً اكتمال كل الاستعدادات من جميع النواحي، وأوضح أن اللجنة المنظمة للمهرجان خصصت 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية، بالإضافة إلى جوائز مالية قيّمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في كل الأشواط، وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً ، وسيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً .

أما بالنسبة للرموز التي ستظهر من خلال المهرجان فستكون عبارة عن 17 كأساً للبكار، و17 بندقية للجعدان، بالإضافة إلى خنجرين للحول المحليات، و5 شدادات للزمول، بينما سيكون هنالك سيفان لهجن أبناء القبائل للحول المفتوح والإنتاج، وسيف الإمارات للحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

فعاليات مجتمعية

وقال عبد الله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، إن اللجنة المنظمة حددت يوم 25 فبراير الحالي لفعاليات «سباق من أجل الحياة» في تعاون مشترك بين نادي دبي لسباقات الهجن وشركة «بيئة»، وذلك بغرض لفت الأنظار إلى المشكلات البيئية الحقيقية التي تعاني منها الإبل، حيث أظهرت الدراسات أن جملاً من بين كل جملين ينفق في دولة الإمارات نتيجة للمخلفات البلاستيكية. ويهدف السباق إلى نشر الوعي حول مشكلة التلوث البلاستيكي وحث الناس على السعي الجاد إلى حلها.

وتشارك شركة «بيئة» بإبلها في السباق، ولكن بدلاً عن التسابق ستبقى في مكانها ثم تمشي ببطء، متخلفة عن باقي الإبل المشاركة في السباق وذلك لنشر رسالة الحملة من خلال تصميمات خاصة على وبر الإبل توضح المواد البلاستيكية التي وجدت داخل معدة جمال عدة.

وأضاف: إن الشراكة الاستراتيجية مع «بيئة» تعكس التزام النادي بالمحافظة على صحة وسلامة الهجن.

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