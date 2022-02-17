مونديال القوس والسهم لأصحاب الهمم الاثنين في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم «دبي 2022» التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم بمنطقة السيف التراثية بداية من الاثنين المقبل حتى 27 فبراير الجاري، بمشاركة 223 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة. وهذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها دبي بطولة عالمية لأصحاب الهمم بعد مونديال رفعات القوة في 1998 و2014 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019.

وتشارك الإمارات في البطولة بـ 3 لاعبين هم محمد الشحي، غلام خورشيد، حبيب البلوشي.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا أمس، بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم بحضور محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا نائب رئيس مجلس إدارة النادي وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي مدير الحدث ودومنيك أوهلمان رئيس قطاع أصحاب الهمم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم وأحمد مصبح ممثل مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ووليد الشيباني عضو اللجنة المنظمة العليا.

ووجه محمد عبد الكريم جلفار الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الحدث على دعمه واهتمامه الكبيرين بأصحاب الهمم مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم. وقال: يفتح النادي صفحة الخمسينية الجديدة باستضافة مونديال القوس والسهم لأصحاب الهمم والذي يرسخ دوره العالمي بعد أن قدم العديد من قصص النجاح. وقال جلفار : ظلت القيادة الرشيدة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كل سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية مما منح الإمارات ودبي أرض المبادرات دوراً كبيراً في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية والاهتمام بفئة مهمة في مجتمعنا، والتي ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم» ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه، حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة وصولاً إلى ما نصبو إليه.

مكانة عالمية

من جهته أكد ماجد العصيمي أن البذرة التي زرعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قبل 12 عاماً عندما وجه سموه بإقامة بطولات فزاع لأصحاب الهمم لأول مرة قد أتت ثمارها الآن من خلال زيادة عدد المدربين من الإمارات لتصبح بطولات فزاع مركزاً للتميز الرياضي ومكاناً لتأهيل الكوادر من مدربين ومصنفين وحكام من مختلف قارات العالم.

ووجه دومنيك أوهلمان الشكر إلى الإمارات ودبي على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يجسد مكانتيهما في خريطة «أصحاب الهمم» العالمية.

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