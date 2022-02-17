اتحاد الدراجات يتعاقد مع بدر ثاني وأحمد معيوف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تعاقد اتحاد الإمارات للدراجات مع المدرب بدر ثاني لاعب المنتخب الوطني السابق من أجل قيادة منتخبي الشباب والناشئين والمضمار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التعاقد مع أحمد معيوف ليكون ميكانيكي دراجات مع المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة، ويأتي ذلك عقب تواجدهما المستمر مع المنتخبات الوطنية الفترة الماضية ونجاحهما في مهمتيهما مع المنتخب بالبطولة العربية الماضية وطواف الشارقة الدولي للدراجات.

وقام بتوقيع العقد الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات ياسر الدوخي، الذي أكد سعادة مجلس الإدارة بانضمام بدر ثاني وأحمد معيوف إلى أسرة اتحاد الدراجات مع المنتخبات الوطنية، في خطوة تهدف إلى التركيز أكثر خلال الفترة المقبلة على المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين وأيضاً المضمار. يذكر أن بدر ثاني هو لاعب المنتخب الوطني السابق للدراجات، ويملك سجلاً رائعاً مع المنتخبات الوطنية.

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