نجمة الأولمبياد تدرب «رجبي السيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تعاقد اتحاد الإمارات للرجبي مع المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو صاحبت الخبرات العالمية التي تألقت كلاعبة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وريو 2016 وحصلت على العديد من الميداليات الدولية والقارية وتحمل سيرة ذاتية قوية لتولي تدريبات فريق المها للسيدات والمنتخب الوطني للسيدات.

وأعرب محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي عن سعادته بالتوقيع مع المدربة الكينية وعزم اتحاد الرجبي على المشاركات القارية والعربية المقبلة وتوسيع رقعة انتشار الرجبي بين الفتيات بشكل كبير.

كما أكد أن الاتحاد يسعى دائماً لاستقطاب المسؤولين المميزين عن اللعبة من أجل إضافة عنصر الخبرة للاعبات، لتحقيق الهدف من البطولات والألقاب سواء أكانت على المستوى القاري أم العربي أم الدولي.

ومن جهتها، أكدت فيلادلفيا أولاندو أن الاتحاد حمّلها مسؤولية كبيرة وأنها سعيدة بذلك، وستسعى جاهدة لتحقيق أقصى نجاح يمكن الوصول.

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