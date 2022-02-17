كأس حمدان بن راشد.. لقب تاريخي للسلة اللبنانية

المصدر: دبي-ياسر قاسم ــ تصوير: سالم خميس

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فك المنتخب اللبناني لكرة السلة العقدة التي حالت بينه والحصول على لقب كرة السلة على المستوى العربي، حيث ظل اللقب بعيداً عن لبنان طوال مشوار البطولة الذي اقترب من نصف القرن، واقترن اللقب التاريخي الأول للمنتخب اللبناني مع النسخة 24 التي اختتمت في دبي مساء الأربعاء والتي أقيمت على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بعد نهائي استثنائي جماهيري مثير أمام المنتخب التونسي حسمه لبنان بفارق 3 نقاط فقط 72-69

واحتفل منتخب الأرز بطريقة جنونية مع جمهوره الغفير الذي غطى ثلاثة أرباع الصالة وترك ربعها للجمهور التونسي، هذه الفرحة ترجمها رئيس الاتحاد اللبناني أكرم الحلبي عندما اختصر كل التصريحات بقوله: هذا هو الوجه الحقيقي لكرة السلة اللبنانية فقد كتب نجوم الفريق التاريخ من جديد رغم المعاناة التي يعيشها اللبنانيون في السنوات الأخيرة والصعوبات التي واجهت البعثة قبل حضورها إلى دبي وأعني بذلك الصعوبات المالية وتابع الحلبي حديثه قائلاً: إذا كان منتخبنا قد حقق بطولة طال انتظارها فإن اللجنة المنظمة بقيادة اللواء م إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي تستحق بالفعل ذهبية التنظيم.. شكراً لاتحاد السلة الإماراتي شكراً للاتحاد العربي.

برونزية الجزائر

سبق القمة اللبنانية التونسية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الجزائر والصومال تمكن خلالها المنتخب الأول من تفويت الفرصة على منافسه الذي تقدم في الربع الأول 19 - 18 والربع الثاني 43 - 42 ثم تعادل في الربع الثالث 69 - 69 ليقلب الموازين في الربع الأخير الحاسم ويفوز 93- 79.

نجوم

على صعيد نجوم البطولة كان لمنتخب الأرز نصيب الأسد وائل عرقجي أفضل لاعب في البطولة وجاد خليل هداف الرمية الثلاثية وماحوك أفضل لاعب ارتكاز ومن تونس محمد حديدان هداف البطولة وعمر عبادة أفضل صانع ألعاب وكان لنجم الإمارات الصاعد حامد عبد اللطيف نصيب من تلك الجوائز عندما اختير أفضل جناح.

تهاني

تلقى اللواء م إسماعيل القرقاوي التهاني من المسؤولين والسفراء ورؤساء الاتحادات العربية واصفين هذه البطولة بأنها بالفعل استثنائية فنياً وجماهيرياً وعبر القرقاوي عن سعادته بهذا النجاح والمستوى المشرف الذي قدمه قطبا المباراة النهائية وذلك الحضور الجماهيري الغفير مؤكدا بأن الاتحاد العربي حريص على إقامة بطولات قوية بهذا المستوى لقناعته بوجود قاعدة جماهيرية عريضة في الوطن العربي ولدى سؤاله عن الاعتذار التي حدثت قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة ومدى تأثيرها أجاب إن ما حدث لم يؤثر على تلك المكاسب والنجاحات التي تحققت لكنه كان يتمنى مشاركة كل المنتخبات العربية ولن يقبل بعد الآن أي اعتذار لأن هذه البطولات أعدت خصيصاً لتحضير منتخباتنا للاستحقاقات القارية والدولية.

عيسى هلال: نفتقد طوال القامة

أشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بنجاح البطولة العربية والجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المنظمة بقيادة اللواء م إسماعيل القرقاوي الذي تحمل مسؤولية هذا النجاح وكسب ثقة المجموعة العربية وهذا ليس بغريب عليه كما ثمن هلال جهد المدير الفني الدكتور منير بن حبيب ودوره الكبير في إعداد مجموعة متجانسة من العناصر الشابة ٠واضاف إن سلة الإمارات تفتقد لطوال القامة والتجنيس هو الحل وعلينا الاستفادة منه.

سعيد حارب: الإمارات منصة البطولات

أشاد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بنجاح بطولة المنتخبات العربية قائلاً إن دولة الإمارات عودتنا على أن تكون منصة البطولات القوية سواء العربية أو القارية أو الدولية وأضاف إن أي بطولة تقام على ارض الإمارات يجب أن يكتب لها النجاح وعبر عن سعادته بمستوى المباراة النهائية مباركاً للمنتخب اللبناني بهذا الإنجاز الرابع وكذلك للمنتخب التونسي الذي قدم عرضاً لافتاً وقال إن المجموعة العاملة بتنظيم الحدث أثبتت كفاءة عالية من خلال خبراتها التراكمية مؤكداً أن نجاح البطولة فاق التوقعات وقدم حارب الشكر للواء م إسماعيل القرقاوي الذي تحمل المسؤولية ونال ثقة كل العرب والشكر موصول للمدير الفني لمنتخب الإمارات الذي أعطى الفرصة للعناصر الشابة التي أثبتت جدارتها.

صلاح تهلك: نجاح فاق التوقعات

قدم صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية سوق دبي الحرة الراعي البلاتيني للبطولة الشكر للجنة المنظمة على هذا النجاح الذي فاق كل التوقعات مؤكداً بأن أهمية هذا الحدث العربي في انه يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي قدم الكثير من الخدمات الإنسانية والاجتماعية وفي معرض كلامه عن الرعاية قال إن السوق الحرة ارتبطت لشراكة دائمة مع كرة السلة الإماراتية وقدم تهلك التهنئة للمنتخب اللبناني على هذا الإنجاز الرابع وما قدمه مع نظيره التونسي من مستويات عالية طوال مراحل البطولة.

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