سباحة الوصل تودع المطروشي قبل السفر لأمريكا

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أقامت أسرة السباحة بنادي الوصل احتفالية كبيرة لنجم سباحة القلعة الصفراء والمنتخب الوطني يوسف المطروشي، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانخراط في تنفيذ برنامج طموح ومتكامل لمستقبل أفضل بجميع الجوانب العلمية والصحية والبدنية والرياضية لمواصلة مسيرة النجاحات وتحقيق المزيد منها في بطولات السباحة.

ويأتي برنامج المطروشي في أمريكا تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للقلعة الوصلاوية بمكرمته السخية التي وجه بها لإدارة نادي الوصل باتخاذ التدابير اللازمة لابتعاث اللاعب للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية الكبرى (جامعة تيترود ميشيغن)، والشهيرة في تخريج الرياضيين الأبطال، ومن خلال برنامج إعداد شامل وطموح متكامل علمي وبدني وصحي، وعلى نفقة سموه الخاصة للسباح يوسف المطروشي، ابن قلعة الفهود «القرش الإماراتي»، كما يطلقون عليه هذه الصفة، وسيمضي مدة خمسة أشهر كفترة معايشة للتأقلم، ومن ثم العودة للإمارات، ومن بعدها يعود للالتحاق بالدراسة الفعلية بالجامعة.

تقدير وتفاؤل

وتأتي هذه المبادرة من ذي القلب الكبير تكريماً لمسيرة النجم المطروشي الناصعة والمميزة لسباحة الإمارات والقلعة الصفراء، ولمشاركته التاريخية في أولمبياد طوكيو 2020، ولتواصل مسيرته بمزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة، سواءً على المستوى القاري أو العالمي، والأهم هو الإعداد العلمي والبدني المدروس للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، لتحقيق إنجاز جديد لدولة الإمارات.

شكر وتقدير وإشادة

وتوجّه جمعة المنصوري، مشرف السباحة بالنادي، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على توجيه سموه إدارة النادي بوضع برنامج إعداد متكامل للسباح يوسف المطروشي، وتكريمه تقديراً لإصراره على تحقيق الإنجاز في مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020.

كما توجه للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ولاتحاد السباحة مشيداً بدورهم البارز في دعم ورعاية الرياضة والرياضيين بالدولة، وواصل الشكر لإدارات نادي الوصل الرياضي لاهتمامهم ودعمهم رياضة السباحة من خلال توفير جهاز فني وإداري ذي كفاءة عالية، وإلى كل السبّاحين الموجودين بنادي الوصل على التماسك والعمل بروح الفريق الواحد، والمتمثل بالمدير الفني محمد حسن، والمدرب مروان الحتاوي، والإداري عبد الواحد الجسمي، والمشرف العام جمعة المنصوري.

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