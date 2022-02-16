«تنفيذية عربي الشطرنج» تشكل لجنة الأمور العاجلة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتخذت اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد العربي للشطرنج 5 قرارات تهدف لتطوير العمل في الاتحاد للارتقاء باللعبة على الصعيد العربي، وذلك خلال اجتماعها الأول بعد انتخابها برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وبحضور جميع الأعضاء المنتخبين، وهم: سامي خضر سفايني الأردن وإبراهيم جلول عز الدين الجزائر وظافر عبد الأمير مظلوم العراق وعمر عبد الله دياب السودان وصبري عبد المولى اليمن وعلي عباس سوريا وخالد عز الدين فلسطين.

وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة الأمور العاجلة برئاسة رئيس الاتحاد العربي وعضوية النائب الأول للرئيس والأمين العام للاتحاد العربي، كذلك اتخذت قراراً بتعيين عدد من المستشارين للاتحاد العربي، وهم: المستشار الشاذلي الرحماني من تونس رئيساً للجنة القانونية ومصطفى امزال من المغرب مستشاراً فنياً وفايز الشمري من الكويت مستشاراً إعلامياً، كما تقرر تعيين فوزي أبو رجعه من ليبيا مستشاراً ثقافياً.

وقررت اللجنة متابعة إعداد واعتماد النظام الأساسي الموحد ضمن جمعية عمومية غير عادية للاتحاد العربي والتصديق النهائي عليه من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.

وحددت التواصل مع الاتحادات العربية للشطرنج لإعادة تشكيل لجان الاتحاد العربي وهي اللجنة الفنية ولجنة الحكام واللجنة النسائية ولجنة العلاقات العامة والإعلام ولجنة التخطيط الاستراتيجي.

واستحدثت اللجنة عدداً من البطولات العربية مثل بطولات المدارس مع إعادة إحياء بطولات أخرى مثل بطولة النخبة العربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز