محمد بن راشد بن محمد يتوج أبطال «النخبة» للصيد بالصقور

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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توج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بأشواط «النخبة» التي تعد الأقوى ومسك ختام موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور، وأقيمت ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وقام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الستة التي تنافس فيها نخبة الصقارين بـ203 طيور التي حققت أفضل النتائج في الأشواط التي أقيمت خلال موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، وتحديداً بطولة فخر الأجيال.

شهد التتويج، عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسويدان بن دميثان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

شكر

وتقدم عبدالله حمدان بن دلموك، بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تشريفه الحدث وتفضله بتكريم الفائزين.

وقال: نسعى في المركز لتطوير بطولات فزاع للصيد بالصقور سنوياً، وإدخال كل ما هو جديد ومتطور فيها، حتى أصبحت هذه البطولات واحدة من الأبرز في المنطقة والعالم.

وعلى صعيد النتائج، حقق «أف 3» المركز الأول بقيادة الصقار خليفة أحمد بن مجرن في شوط الشيوخ فرخ، يليه فريق «إم 7» بقيادة الصقار سلطان مرخان، وبالمركز الثالث «أف 3» بقيادة الصقار سهيل الكندي، وفي شوط الشيوخ جرناس، جاء الظفرة بالمركزين الأول والثاني بقيادة الصقار يراح عبيد الكتبي، وبالمركز الثالث «إف 3» بالصقار سهيل الكندي، وفي شوط العامة مفتوح فرخ، جاء أولاً أمين بن عبدالله الملاح من المملكة العربية السعودية الشقيقة، يليه فريق دبي بقيادة الصقار بطي أحمد بن الشيخ مجرن بالمركزين الثاني والثالث.

وفي شوط العامة مفتوح جرناس، حقق فريق دبي بقيادة الصقار بطي أحمد بن الشيخ مجرن المركز الأول، يليه خالد ناصر الهاجري بالمركز الثاني، وسيف جمال الحريز بالمركز الثالث، وفي شوط العامة مُلاك فرخ، حقق راشد سعيد المنصوري المركز الأول، يليه ناصر بطحان المنصوري بالمركز الثاني، وثاني عبدالله الفلاسي بالمركز الثالث، وفي شوط العامة مُلاك جرناس، حقق ثاني عبدالله الفلاسي، المركزين الأول والثاني، يليه حمد أحمد بن الشيخ مجرن بالمركز الثالث.

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