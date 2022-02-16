معسكر تدريبي لـ«زوارق أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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يبدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة معسكراً تدريبياً خاصاً في العاصمة أبوظبي استعداداً للبطولات العالمية التي سيشارك من خلالها في الأشهر المقبلة، ويستعد الفريق من أجل خوض أكثر من بطولة في غمار الموسم الحالي وأبرزها بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 – تحدي 24 ساعة وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 4.

وأكد أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب أن الفريق الإماراتي يسعى إلى المنافسة على المراكز الأولى في كل البطولات التي سيشارك من خلالها، وأضاف الرميثي: الفريق سينخرط في التدريبات والتمارين والإعداد المتكامل من أجل بدء الموسم بقوة وقال: ستتواصل التدريبات في الفترة المقبلة وسيكون هناك متابعة أيضاً لمستوى الفريق من أجل ضمان قوة الإعداد .

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