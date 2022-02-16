اتحاد الإمارات للبولو يطلق بطولة الأشبال

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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أعلن اتحاد الإمارات للبولو أمس عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة البولو للأشبال تحت إشراف الاتحاد، والتي من المقرر أن تصبح محطة ثابتة في رزنامة البولو الإماراتي.

وتنطلق البطولة غداً بنادي دبي للبولو والفروسية ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً، وتُقام النهائيات في 19 فبراير الجاري في منتجع ونادي الحبتور للبولو ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً.

وقال محمد خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو: نحن ملتزمون تعزيز رياضة البولو لدى جميع الفئات العمرية، وهذه ليست سوى الخطوة الأولى.

وأضاف: تُعد المشاركة في البطولات الرسمية عنصراً أساسياً في تطور اللاعبين، ونتطلع إلى تعريف النشء برياضة البولو، وخلق روح الحماسة لممارسة هذه الرياضة.

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