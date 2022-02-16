«الشعفار جميرا» يحتفي بدراجيه أبطال «سباقات السلم»

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احتفى فريق «الشعفار جميرا» للدراجات الهوائية بدراجيه أبطال سباقات النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وحقق فريق الشعفار جميرا تألقاً لافتاً في البطولة، حيث نجح في الصعود على منصة التتويج في مختلف السباقات .

وتوج فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول على صعيد ترتيب الفرق في سباق الهواة الإماراتيات وبالمركز الثالث في فئة الفردي عن طريق مريم العوضي، كما حصل على المركز الثالث في فئة الفردي في سباق الهواة الإماراتيين بواسطة دراجه فيصل بن حجر.

علامة فارقة

ورفع أسامة الشعفار مؤسس فريق الشعفار جميرا أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على رعاية سموه لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي أصبحت علامة فارقة في رياضة الدراجات في الدولة.

وأكد أسامة الشعفار أن النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في مختلف مشاركاته تؤكد جدية الدراجين ومثابرتهم والأهمية التي توليها إدارة الفريق لكل السباقات دون استثناء، وأضاف: النتائج الجيدة لم تأت من فراغ، وراءها عمل كبير وروح الفريق الواحد، ونحن سعداء بما نحصده من ثمار.

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