أبطال الإمارات جاهزون لـ«ألعاب غرب آسيا البارالمبية»

المصدر: دبي - وام

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تجري حالياً التحضيرات ووضع اللمسات الأخيرة قبل سفر بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم إلى مملكة البحرين الشقيقة الجمعة المقبل للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 20 - 26 فبراير الجاري. وعقد الجهاز الفنّي والإداري والطبي للبعثة اجتماعاً تنسيقياً لتجهيزات الفريق ومناقشة سير الاستعدادات والترتيبات النهائية للمشاركة في الدورة.ويضمّ الوفد المشارك في البطولة 65 لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات 6 ألعاب فردية هي ألعاب القوى، والبوتشيا، ورفعات القوى، والريشة الطائرة وكرة الطاولة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة على مستوى الألعاب الجماعية.

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