«صالات» خورفكان بطلاً لكأس الاتحاد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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توج فريق نادي خورفكان بطلاً لكأس الاتحاد لكرة الصالات، بعد فوزه على منافسه اتحاد كلباء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في واحدة من أقوى وأسرع المباريات التي شهدتها ساحة اللعبة، زاد من إثارتها الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ مدرجات صالة نادي مليحة.

توج الفائزين عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة كرة الصالات، سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، والدكتور خالد مطر الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء.

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