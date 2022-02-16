أنس جابر إلى الدور الثاني في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ضمنت التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالمياً تأهلها إلى الدور الثاني في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعدما تخطت بصعوبة كبيرة، أمس، المخضرمة الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 103 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع ٦-٢ و٦-٢ و ٧-٥ في ساعتين و7 دقائق.

وجاءت المباراة مثيرة، حيث حسمت النجمة التونسية العائدة من إصابة المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 قبل أن تتدارك زفوناريفا الموقف وتنتزع نتيجة المجموعة الثانية 6-2 واشتد التنافس في المجموعة الثالثة التي سيطر عليها التعادل 2-2 ثم 3-3 ثم 4-4 و5-5 إلى أن حسمتها أنس جابر 7-5 وتخطف بطاقة العبور إلى الدور الثاني.

وضربت النجمة التونسية موعداً في الدور المقبل، اليوم، مع الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 14 عالمياً، والتي ضمنت تأهلها أمس، على حساب مواطنتها كوري غوف المصنفة 20 بمجموعتين دون رد بواقع (6-4) و(6-4).

تحسن

وصرحت أنس جابر أنها تشعر بتحسن كبير في أدائها عقب الإصابة التي تعرضت لها وتسببت في إبعادها عن بطولة أستراليا المفتوحة، وأنها تحاول الاستفادة من دعم الجمهور لها للتقدم أكثر ما يمكن في البطولة، وقالـت: التواجد في دبي يعني لي الكثير، هنا أجد دعماً كبيراً من الجمهور وسأحاول الوصول إلى أبعد ما يمكن.

وأعربت النجمة التونسية عن وصولها إلى التصنيف 7 عالمياً الصيف الماضي قبل أن تتراجع إلى العاشر بسبب ابتعادها عن المباريات للإصابة، وأضافت: دخول نادي أفضل 10 لاعبات في العالم كان حلم حياتي، أتمنى أن أواصل تقديم صورة جيدة عن اللاعبين العرب.

نهاية المشوار

وأنهت الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 15 عالمياً مغامرة اللاعبة المصرية ميار شريف المصنفة 65 عالمياً مبكراً في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعدما تغلبت عليها في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بمجموعتين دون رد بواقع ٦-٢ و ٦-٣ في ساعة و28 دقيقة.

وتلتقي سفيتولينا حاملة اللقب في 2017 و2018 في الدور الثاني مع السويسرية جيل تيخمان المصنفة 35 عالمياً والتي نجحت في تخطي عقبة البلجيكية إليز ميرتنز المصنفة 22 بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4 في ساعة و24 دقيقة.

وتمكنت الروسية فارفارا غراشيفا المصنفة 80 عالمياً من التأهل على حساب الأسترالية المخضرمة أيلا تومليانوفيتش المصنفة 39 بعدما تغلبت عليها بمجموعتين دون رد ٦-١ و ٧-٥.

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