لقب السلة العربية في دبي بين تونس ولبنان

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تأهل المنتخبان التونسي واللبناني إلى نهائي النسخة 24 للبطولة العربية لكرة السلة التي تقام هذه المرة على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتختتم مساء الأربعاء في دبي بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وجاء تأهل المنتخبان بعد فوزهما في مباراتي نصف النهائي مساء الثلاثاء حيث أوقف المنتخب اللبناني تقدم منتخب الصومال "مفاجأة البطولة" ونجح في الفوز عليه بنتيجة 87-72 بعد مباراة قوية.

ولم تختلف المباراة الثانية عن سابقتها ونجح المنتخب التونسي في تخطي جاره الجزائري بنتيجة 74-61، وبذلك سوف يتواجه المنتخبان الصومالي والجزائري للظفر بالميداليات البرونزية، تليها مواجهة النهائي بين تونس ولبنان.

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