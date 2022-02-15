سعود المعلا يحتفظ برئاسة الاتحاد العربي للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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احتفظ الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، برئاسة الاتحاد العربي للشطرنج للدورة الانتخابية الجديدة، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت بمقر الاتحاد العربي للشطرنج نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قاعة الشارقة، بحضور ممثلي 21 دولة الأعضاء في الاتحاد، وهذا العدد يعتبر قياسياً لأول مرة في اجتماعات العمومية.

وجاء الفوز باكتساح كبير بعدما حصل الشيخ سعود المعلا على 16 صوتاً مقابل 5 أصوات لمنافسه السعودي الدكتور عبد الله سالم الوحشي، فيما فاز بمنصبي نائب الرئيس كل من:

الأردني سامي خضر الذي احتفظ بمنصبه بعدما حصل على 11 صوتاً، والجزائري إبراهيم جلول الذي حصل على 9 أصوات متساوياً مع العراقي ظافر عبد الأمير ليتنازل الأخير له ويفوز جلول بالمقعد الثاني للنائب، فيما جاء المغربي مصطفى امزال في الترتيب الرابع برصيد 7 أصوات والدكتور هشام الجندي في المركز الخامس برصيد 6 أصوات.

عضوية

وترشح للعضوية 11 شخصية لاختيار 4 أعضاء فقط وفاز بالعضوية السوداني عمر عبد الله دياب وحصل على 13 صوتاً واليمني صبري عبد المولى 13 صوتاً والعراقي ظافر عبد الأمير 11 صوتاً وتساوى على المقعد الرابع والأخير التونسي الشاذلي الرحماني والسوري علي عباس ولكل منها 8 أصوات وتمت إعادة التصويت بينهما، وفاز علي عباس بالمنصب بفارق صوت واحد.

جاء اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في أجواء رائعة، حيث حضرها سعد السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية بتقنية الاتصال المرئي بصفة مراقب، كما حضر الافتتاح كل من عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وتفضلا بإلقاء كلمات ترحيبية للمشاركين في الاجتماع.

شكر

بدأ الاجتماع بكلمة الرئيس الذي رفع باسمه وباسم جميع أعضاء الجمعية العمومية أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمباركة سموه لاحتضان نادي الشارقة للشطرنج لمقر الاتحاد العربي ودعمه اللامحدود له.

وهذا ليس بغريب على سموه لما قدمه من دعم للاتحاد العربي للشطرنج منذ سنة 1978 عند حضوره ورعايته أعمال اجتماع الجمعية العمومية في فندق هوليدي إن الشارقة في ذلك الوقت، وتقدم بالشكر لرئيس مجلس الشارقة الرياضي لرعايته افتتاح اجتماع الجمعية العمومية والهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للشطرنج.

وقال الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا: الاتحاد العربي بذل جهداً كبيراً خلال الدورة السابقة من أجل الرقي باللعبة وبرنامج البطولات ودعم الاتحادات العربية للمشاركة في البطولات، وكان لاتحادات تونس والإمارات والأردن والجزائر السبق في تنظيم عدد من البطولات، موجهاً الشكر لكل من الاتحادات السوداني والفلسطيني والتونسي في المشاركة في تخفيف معاناة اللاعبين الذين علقوا في تونس لمدة 4 أشهر بسبب إغلاق المطارات بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة المدن والأندية في مارس 2020.

وأضاف: اللجنة التنفيذية للاتحاد عقدت 11 اجتماعاً رغم ظروف «كورونا» وكانت هناك جهود كبيرة لتطوير اللائحة الفنية والاستمرار في إدخال التعديلات التي تصدر من الاتحاد الدولي للعبة بجانب الإشراف على كل البطولات، ونهنئ كل اللاعبين العرب الذين فازوا بالبطولات العربية وحققوا ألقاباً دولية ورفعوا تصنيفاتهم وتأهلوا منها إلى بطولة العالم في روسيا.

كما قام الاتحاد بتنظيم دورات للمدربين والحكام لتطوير مستواهم. وتابع: دعمنا عدد من الاتحادات العربية من خلال تغطية تكاليف المشاركة في البطولات كما تحملنا تكاليف التنظيم والتحكيم وكافة الجوائز.

تعاون

وأضاف: مما تم التواصل والتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي من خلال رئيسه اركادي وفريق عمله، وحصل الاتحاد العربي على العديد من المكتسبات أهمها اعتماد الألقاب والمشاركة في بطولة العالم.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي في كلمته بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للعبة بهدف خدمة ورعاية اللاعبين العرب من القارة الأفريقية، ونتج عن ذلك مشاركة 48 دولة عربية وأفريقية في البطولة الأفريقية ووصل عدد اللاعبين لأول مرة إلى 2200 لاعب ولاعبة وهناك تنسيق مع محمد المضاحكة المدير الدولي العربي الموجود في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعمل من أجل تدعيم مكتسبات لاعبينا العرب.

واختتم كلمته في الجمعية العمومية بتهنئة رؤساء الاتحادات الذين فازوا مؤخراً برئاسة اتحادات بلدانهم وأيضاً الذين فازوا بمناصب العضوية.

وتم البدء في جدول باعتماد محضر الاجتماع السابق الذي عقد في الجزائر 2019 واعتماد التقارير المالية والإدارية والفنية ومحاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية، وتمت مناقشة واعتماد برنامج النشاط لسنة 2022 والاتفاق دراسة النظام الأساسي وعرضه في اجتماع جمعية عمومية غير عادية في خلال 6 أشهر من الآن. قام بالإشراف على الانتخابات حسين الشامسي أمين عام الاتحاد العربي، ومحمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للعبة، وأحمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج.

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