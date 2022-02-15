القرقاوي يجمع أسرة السلة الآسيوية والعربية والخليجية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تحول حفل العشاء الذي أقامه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية للمنتخبات الـ 24، بمزرعته في الخوانيج بدبي على شرف الوفود المشاركة في البطولة العربية لتظاهرة رياضية آسيوية وعربية وخليجية ضمت كلاً من هاغوب خاتشريان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة وأمين عام الاتحاد الآسيوي ورؤساء وفود المنتخبات العربية وممثلي الاتحادات الخليجية المشاركين في الاجتماعات التنسيقية التحضيرية للانتخابات واشتمل الحفل على تبادل الدروع بين اللجنة المنظمة والوفود كما حرص اللواء «م» إسماعيل القرقاوي على إهداء أمين عام الاتحاد الآسيوي هاغوب خاتشريان درع اللجنة المنظمة بمناسبة حضوره اجتماعات ومباريات البطولة.

من ناحية أخرى أكد صديق عبد القادر حاجي أمين عام الاتحاد الصومالي لكرة السلة رئيس الوفد أن منتخبه سيواجه نظيره اللبناني الثلاثاء بطموح الفوز مستفيداً من العرض القوي الذي قدمه في ربع النهائي وتوجه بالفوز على المنتخب الليبي وقال حاجي إن الفريق اللبناني هو الأفضل حتى الآن ومتميز في الدفاع والهجوم ومع ذلك فإن منتخب الصومال قادر على التأهل إلى النهائي مؤكداً أن الفائز في المباراة سيكون مرشحاً بقوة لانتزاع اللقب.

مباراتا نصف النهائي

وتشهد صالة راشد بن حمدان بنادي النصر مساء الثلاثاء مباراتي الدور نصف النهائي حيث يلتقي في السادسة مساء بتوقيت الإمارات منتخبا لبنان والصومال تليها في الثامنة مساء مباراة تونس والجزائر، وكان لبنان تأهل على حساب الأردن كما فجر المنتخب الصومالي مفاجأة مدوية بإقصائه المنتخب الليبي فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الإماراتي ليواجه تونس التي تأهلت تلقائياً إلى نصف النهائي.

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