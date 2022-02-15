إطلاق النسخة الأولى من تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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أطلق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم النسخة الأولى من تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية على مسافة 190 كيلو متراً.

انطلق المشاركون من أمام حرم جامعة خليفة الرئيس في أبوظبي وصولاً إلى قمة جبل حفيت بمدينة العين، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات حسب قدراتهم المهارية والبدنية.

أقيم التحدي في أجواء اتسمت بالجدية والحماس والتنافسية الشديدة حيث تبارى المشاركون في إبراز قدراتهم المهارية لتقديم مستويات مميزة بين أبرز معالم مدينتي أبوظبي والعين، وسط إقبال ومتابعة كثيفة من الجمهور والمتابعين.

يهدف هذا التحدي إلى زيادة الوعي بركوب الدراجات لدى أفراد المجتمع، سواء للرياضة أو كوسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة، واعتبارها وسيلة فريدة لتحسين نمط حياة صحي.

ويعد هذا التحدي ثمرة تعاون بين نادي أبوظبي للدراجات الهوائية وجامعة خليفة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في يناير الماضي لإطلاق هذا التحدي سنوياً.

وتسعى جامعة خليفة من خلال إقامة هذا التحدي السنوي إلى لعب دور في دعم رياضة الدراجات الهوائية ‏من جهة، وتقديم تجربة استثنائية للمشاركين وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية من جهة ‏أخرى. ‏

يأتي تنظيم هذا التحدي في إطار المسؤولية المجتمعية لجامعة خليفة حيث تهدف إلى تعزيز الحياة الصحية من خلال النشاط البدني والنهوض بجودة الحياة لكافة أفراد مجتمع دولة الإمارات.

من جهته، يحرص نادي أبوظبي للدراجات الهوائية على إقامة السباقات والفعاليات المتنوعة والتي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، في ضوء توجهات الإمارة كمدينة صديقة للدراجات الهوائية وما توفره من إمكانيات لإقامة هكذا سباقات.

تشهد رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، ويعود الفضل في ذلك إلى وجود العديد من المنشآت الرياضية المتميزة وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء الإمارة.

وهو الأمر الذي شجع أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة المشوقة من خلال المشاركة في المنافسات والفعاليات المجتمعية التي ينظمها النادي في بيئة آمنة.

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