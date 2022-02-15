انطلاق أسبوع التنس العالمي في إكسبو 2020 دبي بحضور كبار نجوم اللعبة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ستشهد عطلة نهاية الأسبوع القادمة، انطلاق أسبوع إكسبو 2020 دبي للتنس، الذي سينعقد على مدار يومي 19- 20 فبراير الجاري على أرض "إكسبو سبورتس أرينا"، ويتنافس خلاله مجموعة من نجوم ونجمات ورموز رياضة التنس في مباريات ودية شيقة، لاستعراض مهاراتهم، وإمتاع زوار الحدث الدولي بمجموعة من المباريات الودية التي لا تخلو من الحماس.

ستنطلق الفعاليات بمباراة تنس نسائية تتنافس فيها كل من اللاعبتين الدنماركية كارولين فوزنياكي، الحاصلة على 30 لقباً خلال مسيرتها الرياضية، واللاعبة البلجيكية كيم كلايسترز، التي تحمل 52 لقباً، وذلك يوم 19 فبراير الجاري، الساعة 19:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيجتمع نجوم لعبة التنس معا عبر عدد من المباريات الودية الترفيهية خلال هذان اليومان، حيث ستقام مباراة ودية مزدوجة لفئة الرجال يتنافس فيها كل من لاعب التنس الأمريكي جون ماكنرو، الحاصل على 77 لقباً في الفئة الفردية، واللاعب البريطاني الكندي غريغ روسيدسكي، حامل 18 لقباً منها 15 لقباً في الفئة الفردية، و3 في الفئة المزدوجة، ضد اللاعب الهولندي ريتشارد كرايتشك، الحاصل على 20 لقباً منها 17 في الفئة الفردية، و3 في الفئة المزدوجة، والأسترالي مارك فيليبوسيس، الذي يحمل 14 لقباً منها 11 في الفئة الفردية، و3 في الفئة المزدوجة، وذلك يوم 19 فبراير الجاري، الساعة 21:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقام في اليوم التالي مباراة ترفيهية لفئة الرجال، ويتنافس خلالها كل من لاعب التنس الإيراني الفرنسي المخضرم منصور بهرامي، واللاعب الفرنسي المليئ بالطاقة والحيوية فابريس سانتورو، لاستعراض مواهبهما الفذة في لعبة التنس أمام الجمهور المتحمس يوم 20 فبراير الجاري، الساعة 18:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضور هذه المباريات متاح لزوار إكسبو 2020 دبي، وسيتم تنظيمها في إكسبو سبورتس أرينا، وهو مكان متعدد الأغراض يستضيف مجموعة مثيرة من الأحداث الرياضية وجلسات اللياقة البدنية ويقع خلف حديقة اليوبيل مباشرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز