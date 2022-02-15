«دين» يستعرض مواصفات المدير الناجح لشركات الكرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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استعرض ديفيد دين نائب رئيس مجلس إدارة نادي أرسنال واتحاد كرة القدم الإنجليزي سابقاً، وسفير الدوري الإنجليزي الممتاز، دور المدراء التنفيذيين في نجاح أندية وشركات كرة القدم، ومهام المدير الرياضي في مساعدة المدرب في إدارة الفريق.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى المدراء التنفيذيين لشركات كرة القدم، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في مقره بحي دبي للتصميم، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الكمالي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، ومايكل سيلفستر نجم منتخب فرنسا السابق، وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدراء شركات كرة القدم بالأندية.

شكر

وتقدم ديفيد دين بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، مؤكداً أنه سعيد بأن تزداد علاقته بدبي، وسيتردد عليها ويرتبط بها أكثر خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ ابنه العمل في دبي، وذلك بفضل الفرص الاستثمارية الكبيرة، التي توفرها وتتيحها للجميع.

كما شرح متطلبات المدرب الحديث، الذي يجب أن يكون حريصاً على نجاح الفريق، وأن يكون ذا كفاءة عالية في التعامل مع ضغط الوقت والتعاقدات الذكية والتعاملات المالية، ونموذج اللعب والتعامل مع وكلاء اللاعبين، وأكد أن القدرة على إدارة كل هذا يكون له أثره الكبير على نتائج الفريق.

قصة

واستعرض ديفيد دين قصة إنشاء الدوري الإنجليزي الممتاز، وكيف تمكنت 5 أندية من اتخاذ قرار حقق نقلة كبيرة وفائقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية من جميع النواحي الاقتصادية والفنية، وحتى على مستوى الجمهور، حيث كشف عن إحصاء الأرقام، التي أظهرت مدى التحول، الذي حدث على مستوى الحضور الجماهيري والدخل المالي، الذي حصلت عليه الأندية من الرعايات أو أسعار التذاكر، والتغطيات التلفزيونية على مستوى العالم.

من جانبه، قال مايكل سلفستر: «المدير الرياضي دوره مهم جداً، في الماضي كان المدير الفني هو من يقوم بكل شيء، الآن أصبحت العملية أكثر تعقيداً وتشعباً، لذلك أصبح المدير الرياضي هو من يتولى العلاقة مع الوكلاء والإعلام وغيرهم، ويترك مهمة الجوانب الفنية للمدير الفني ويوفر له الحماية إذا كان يرى أن عمله جيد، ولا يتركه فريسة للإعلام والجماهير».

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