ميار شريف تتحدى سفيتولينا في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تتحدى المصرية ميار شريف، المصنفة 65 عالمياً، اللاعبة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة 15 عالمياً، عندما تلتقيان بداية من الساعة الثانية بعد الظهر اليوم، لحساب الدور الأول، ضمن بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وتعد المباراة تحدياً صعباً للنجمة المصرية، التي تتطلع لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في مشواره بدبي، بينما نجحت النجمة الأوكرانية في حصد اللقب مرتين، في 2017 و2018، كما ستخوض نجمة التنس العربي التونسية أنس جابر، المصنفة 10 عالمياً، مواجهة أقل تعقيداً، أمام الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 103 عالمياً، والتي تشارك ببطاقة دعوة.

وتُقام منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، والتي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وانطلقت منافساتها أمس، وتستمر حتى 19 الجاري، بالنسبة لبطولة السيدات، فيما تقام بطولة الرجال بين 21 و26 فبراير.

جدول

ويتضمن جدول المباريات اليوم، مجموعة من المواجهات النارية، أبرزها لقاء الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 90، وصاحبة الخبرة الطويلة مع اللاتفية إيلينا أوستابينكو، المصنفة 21، وتلتقي الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة 5 عالمياً، اللاعبة الرومانية يلينا غابرييلا روز، المصنفة 59، وتستهل الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة 7 عالمياً، مشوار الدفاع عن لقبها أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا، المصنفة 45، في لقاء يبدو سهلاً للنجمة الإسبانية، لكن الفوز فيه غير مضمون، في ظل المستويات القوية التي أظهرتها سينياكوفا في المواجهات الثلاث التي لعبتها في الدور التأهيلي. وتخوض البلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى في البطولة، والثانية عالمياً، مباراتها الأولى أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة 49.

عبور

سجلت منافسات الدور الأول، أمس، عبوراً ناجحاً لكبار المصنفات إلى الدور الثاني للبطولة، وذلك بفوز التشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة الثالثة عالمياً، ووصيفة العام الماضي، على الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة 70، فيما نجحت البولندية إيفا شفيونتيك، المصنفة 9 عالمياً، في التأهل للدور الثاني، على حساب الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 29 عالمياً، حيث لم تجد كاساتكينا أي صعوبة لانتزاع بطاقة العبور، حيث استغرقت المجموعة الأولى 30 دقيقة فقط. كما تمكنت الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة 14 عالمياً، على تخطي مواطنتها كوري غوف، المصنفة 20، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4) و(6-4)، في ساعة و31 دقيقة.

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