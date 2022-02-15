دبي تستضيف بطولة «مقاتلو الشعب» 26 الجاري

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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تستضيف دبي نسخة جديدة من بطولة «مقاتلو الشعب» في السادسة من مساء يوم 26 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من المحترفين الدوليين، وسيتم الإعلان عنهم خلال المؤتمر الصحفي المقرر في الثانية من بعد ظهر يوم 25 من الشهر نفسه، والذي تعقده اللجنة المنظمة للبطولة قبل أيام الحدث العالمي، والذي يترقبه الكثيرون.

ويتقدم المشاركون في البطولة، الملاكمون الكوبيون وأبطال العالم، مثل الفلبيني فينسينت أسطرلابيو ، وبطل العالم السابق، الكوبي غييرمو ريغانو، والذي يقاتل على حزام WBC الدولي.

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