الأوكرانية أولغا بطلة سباق عام الخمسين «نخبة السيدات» في بطولة السلم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توّجت الأوكرانية أولغا شيكل لاعبة فريق شرطة دبي بطلة لسباق عام الخمسين للنخبة السيدات، الذي أقيم أمس، ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل. وحصلت أولغا على المركز الأول، ونالت أيلاريا سانغونيتي من شباب الأهلي الوصيف، وجاءت ماجاويكس فيجي من شباب الأهلي أيضاً في المركز الثالث.

شهد السباق عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات. وجاء السباق قوياً وممتعاً في منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية في دبي، بمشاركة 83 متسابقة من 23 جنسية من 16 فريقاً.

شكر

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته للبطولة التي تبوأت مكانة الريادة في مجال رياضة الدراجات الهوائية، مشيداً بمشاركة المتسابقات في سباق النخبة من دولة الإمارات والدول الخليجية، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى التنافس أكد قدرات المرأة على التألق والمنافسة في أقوى السباقات.

كما قالت الأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود، رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات الهوائية: «نحن فخورون بهذا المستوى لسباقات الدراجات الهوائية في دولة الإمارات الشقيقة، وفي دبي، والتي تقدم فرصة سنحت للفتيات السعوديات بالمشاركة من خلالها، وجاء السباق بمستوى قوي، وقدمت لاعباتنا أداء فوق المتوقع كلنا فخر به».

تتويج

وفي ختام السباق، توجت اللجنة المنظمة الفائزين في سباقي عام الخمسين للهواة الإماراتيين، وهم: إبراهيم العلي من شرطة دبي، وماجد البلوشي من تريك إم 7، وفيصل بن حجر من الشعفار جميرا، وشرطة دبي الحاصل على المركز الأول، كما تم تتويج الفائزين بسباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات، وهن: فرح المري من فريق ياسي، وهالة محمد من فريق الريف، ومريم العوضي من فريق الشعفار جميرا.

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