«دبي الذهبية للبولو» تنطلق اليوم

المصدر: دبي – فائزبجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تنطلق اليوم بملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية ،بطولة كأس دبي الذهبية في نسختها 13، بمشاركة 8 فرق ، وتقام بهانديكاب «مفتوح» لأول مرة بالمنطقة وتجمع المباراة الافتتاحية فريقي الحبتور وغنتوت تليها مباراة زيدان وبنجاش.

وقال محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ومؤسس بطولات كأس دبي الذهبية: تم الاعتراف بالبطولة واعتمادها من قبل البولو العالمية (WPT) ،ويتم لعبها تحت كأس بطولة WPT والتي تعتبر واحدة من أعلى المسابقات من حيث النقاط، وهي البطولة الوحيدة في الدولة التي تُلعب في هذه الفئة، على قدم المساواة مع بطولات تقام في الأرجنتين وإسبانيا وانجلترا والولايات المتحدة .

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