الإمارات تطلب استضافة «مونديال الشاطئية 2023»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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قدم علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الكرة الشاطئية ملف استضافة الإمارات، لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية لعام 2023، إلى فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بحضور محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، واستعرض علي حمد التحضيرات الكاملة، التي تتطلع الإمارات للقيام بها، من أجل تقديم نسخة مميزة، والنابع من الخبرات المتراكمة، باستضافة عدد من أكبر وأهم البطولات الدولية لكرة القدم، ومنها كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، في 2009.

من ناحية أخرى قررت لجنة الكرة الشاطئية باتحاد الكرة تعيين الإسباني أميرالي مدرباً للمنتخب وتوجيه الشكر إلى الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي واستعرضت اللجنة ملف استضافة مونديال الشاطئية وأشادت بفريق أمل الملف. .

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