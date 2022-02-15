قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً الخميس

المصدر: (كوالالمبور - وام)

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ينظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس المقبل مراسم سحب قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، وتم تصنيف المنتخبات المشاركة بحسب نتائجها في نسخة 2020 بتايلاند، وجاء منتخبنا بالمستوى الثاني مع الأردن وتايلاند وإيران، وضم المستوى الأول أوزبكستان وكوريا الجنوبية، والسعودية وأستراليا، وجاءت منتخبات العراق وقطر وفيتنام واليابان في المستوى الثالث، وطاجيكستان وماليزيا والكويت وتركمانستان في الرابع، وسيتم توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، وتقام المنافسات من 1 إلى 19 يونيو المقبل بمدينتي طشقند وقرشي.

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