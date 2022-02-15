«مونديال السلة الثلاثية» في أبوظبي 9 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة السلة عن استضافة أبوظبي، نهائيات بطولة العالم لأساتذة كرة السلة الثلاثية، يومي 9 و10 ديسمبر المقبل في جزيرة ياس، بمشاركة نخبة الفرق العالمية وأفضل لاعبي السلة الثلاثية، واحتضنت العاصمة البطولة أعوام 2015 و2016 و2021.

وتأتي استضافة النهائيات وختامية الجولات العالمية امتداداً للنجاحات المبهرة لنسخة العام الماضي في أبوظبي والتي شهدت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: فخورون بمواصلة الاتحادات الدولية شراكتها مع أبوظبي ودعم خطط استضافة نخبة الفعاليات الكبرى، وتعزيز أجندة البطولات العالمية في العاصمة.

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