تعديل موعد مباراتي نصف نهائي «عربية السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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قررت اللجنة الفنية في الاتحاد العربي لكرة السلة إجراء تعديل على مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي للنسخة 24 لبطولة المنتخبات التي تقام في دبي على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وأصدرت اللجنة بياناً بهذا التعديل جاء فيه:

نظراً لضرورات النقل التلفزيوني، عدّلت اللجنة الفنية موعد مباراتي نصف نهائي البطولة المقررتين يوم الثلاثاء في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بحيث تبدأ مباراة لبنان مع الصومال عند السادسة مساء بتوقيت الإمارات تليها مباراة الجزائر مع تونس عند الساعة الثامنة.

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