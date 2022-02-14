نجاح كبير لـ«EMD لملاكمة المحترفين» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حققت بطولة EMD لملاكمة المحترفين بدبي نجاحاً كبيراً، في نسختها الأولى، بإقامة 10 مواجهات من العيار الثقيل، وحضر النجم اليمني الأصل البريطاني الجنسية نسيم حميد الملقب بـ«البرنس» جانباً من المباريات، وشارك الأبطال فرحتهم بنجاح الحدث.

أسفرت النتائج عن فوز الإماراتي حسين الشمار على الأوغندي جوزيف سيكيناز بالضربة القاضية، وسلطان النعيمي على الهندي اكاشا، وفهد البلوشي على الأوغندي مولندوا، وماجد النقبي على الكاميروني موجاني سامح، والمغربي زكريا رحيمو على الأوغندي كينيش، والمصري زياد حمزة على الأوغندي جيفري مونجي، والباكستاني خالد ناصر على الهندي بوشكاربونداكي، والأوغندي كاجيمو على النيجيري إيمانويل، والهندي باشكا كريزان على الكيني سمير أنور، والباكستاني راشد بالوسي على النيجيري حميد سليمان.

أشاد عيسى الدح منظم البطولة بنجاح البطولة، واعتبرها بداية حقيقية لتنظيم بطولات ملاكمة المحترفين بالدولة، متوقعاً مشاركة أكبر في النسخة الثانية المقررة في مارس.

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