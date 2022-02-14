«زايد للشراعية 22 قدماً» السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً المقرر له السبت المقبل، ويعد السباق الجولة الأولى لهذه الفئة وثالث سباقات التراث البحري للنادي هذا الموسم بعد سباقي مهرجان الشيخ زايد فئة 60 قدماً وسباق غناضة لفئة 60 أيضاً،وتبلغ مسافة التسابق 8 أميال بحرية فيما يكون السباق على كورنيش العاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل ظهر غدٍ، فيما يقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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