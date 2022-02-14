«النخبة» تتصدر مشهد «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتصدر أشواط «النخبة» المشهد اليوم ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وستقام 6 أشواط لبطولة النخبة، تضم الطيور التي حققت أفضل الأزمنة خلال منافسات البطولة، وبنظام منافسة مفتوح يرفع درجة الترقب والندية بأقوى تحد للصعود على منصة التتويج، في أشواط: فئة الفرخ الشيوخ، فئة الجرناس شيوخ، فئة الفرخ عامة مفتوح، وفئة الجرناس عامة مفتوح، وفئة الفرخ العامة مُلاك، وفئة الجرناس العامة جرناس.

وأكد راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اكتمال جميع التحضيرات لهذه الأشواط، التي تشكل تجمعاً لأقوى الملاك والطيور، في منافسة مفتوحة يترقبها الجميع سنوياً، من أجل الفوز بهذه الأشواط القوية للنخبة، مع تخصيص جوائز مالية تعتبر الأكبر على مدار الموسم في هذه الأشواط تحديداً.

على صعيد آخر، أقيمت أول من أمس، أشواط «الحر» للعامة مفتوح، وكسب فريق الوصل شوط فرخ رئيسي أول، بالطير «المتنبي» بزمن 18.488 ثانية، كما نال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «البحتري» بـ 19.497 ثانية، ثم «إس بي كيه» بالطير «إتش 10» بـ 20.084 ثانية.

وكسب سعيد هلال المنصوري شوط جرناس رئيسي أول، بالطير «فنان» بزمن 21.978 ثانية، يليه فريق الوصل بالطير «ذهب» بـ 22.009 ثانية، ثم منصور علي الكتبي بالطير «13008» بـ 22.046 ثانية.

وكسب عبدالله سعيد المري، شوط حر فرخ رئيسي ثالث، بالطير «الذيب» بزمن 20.659 ثانية، يليه سلطان بن عبدالله المطيري بالطير «الصداوي» بـ 21.085 ثانية، ثم محمد علي البلوشي بالطير «كيه بي إس» بـ 21.667 ثانية.

وكسب عبدالله سالم حسن شوط حر جرناس رئيسي رابع، بالطير «إتش 2» بزمن 20.838 ثانية، يليه محمد ماضي الهاجري بالطير «ذرب» بـ 20.841 ثانية، ثم محمد مبارك بن نايفة بالطير «رعد» بـ 21.227 ثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز