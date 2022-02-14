النصر والشارقة يتوجان ببطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج النصر والشارقة ببطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى، والتي شهدت منافسات قوية، وأجواء تحد من الأندية المشاركة، لحصد المراكز الأولى في المسابقات، التي جرت في نادي الثقة.

ونال نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب فئة السيدات، بحصوله على 14 ميدالية ذهبية، و6 فضيات، و3 برونزيات، ونال البطائح المركز الثاني، بذهبيتين وبرونزيتين، والإمارات المركز الثالث، بذهبية و5 فضيات وبرونزية.

كما حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب فئة الناشئات، بنيله 6 ميداليات ذهبية، وفضيتين، وبرونزية، ونال البطائح المركز الثاني، بـ 5 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزية واحدة، ودبا الحصن، المركز الثالث بـ 3 ذهبيات، وفضية واحدة، و4 برونزيات.

وفاز النصر بالمركز الأول، على مستوى الناشئين، بحصوله على 4 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، و4 برونزيات، وجاء الشارقة في المركز الثاني، بـ 3 ذهبيات، و3 فضيات، والحمرية في المركز الثالث، بذهبيتين، و3 فضيات.

بينما فاز الشارقة بالمركز الأول في الرجال، بفوزه بـ 5 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية، وجاء النصر بالمركز الثاني، بحصوله على 4 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزية، وشباب الأهلي بالمركز الثالث، بحصوله على 3 ذهبيات، وفضية و5 برونزيات.

وقام بتتويج الفائزين الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، بحضور فهد عبد الله بن جمعة نائب الرئيس، وناصر عاشور الأمين العام للاتحاد، وعلي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية رئيس لجنة الحكام، وفيصل أحمد الخميري رئيس لجنة الحوكمة والاستراتيجية، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وسهيل سالم سويدان المدير المالي.

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