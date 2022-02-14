نجاح أولى بطولات الدولة لكرة الطاولة للمواطنات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت بنجاح أولى بطولات الدولة لفردي الفتيات لكرة الطاولة للمواطنات تحت 15 و18 سنة، والتي أقيمت بصالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 16 لاعبة في كل من الفئتين، ومثلن ناديي العروبة والشارقة لرياضة المرأة، وذلك بعدما أقيمت بطولة فردي المواطنات تحت 13 سنة، الأحد الماضي، في نادي العروبة بمشاركة 16 لاعبة.

وكانت المراكز الأربعة الأوائل بالترتيب من نصيب اللاعبات، مريم يعاقيب، هند يعاقيب، مريم الخزيمي ورحمة الخزيمي من العروبة، في مسابقة فردي الفتيات تحت 13 سنة، وفاطمة الخزيمي، مريم يعاقيب، هند يعاقيب من العروبة، وحصة النمر من الشارقة لرياضة المرأة، في فردي الفتيات تحت 15 سنة، وشيخة الخزيمي، ومريم يعاقيب وفاطمة الخزيمي من العروبة، وحصة النمر من الشارقة لرياضة المرأة، في فردي الفتيات تحت 18 سنة.

وتعد تلك البطولات، الأولى التي تقام على مستوى اللاعبات المواطنات، ضمن خطة الاتحاد في وضع تصنيف سنوي للفتيات في المراحل السنية المختلفة، كما تعد تلك البطولات، المؤشر لاختيار اللاعبات المتميزات للمشاركة مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تبدأ مباريات دوري السيدات والفتيات تحت 15 سنة الأحد المقبل، بمشاركة 5 فرق للسيدات، و6 فرق للناشئات تحت 15 سنة، وتقام المباريات أسبوعياً، بنظام الدوري من دورين لتحديد المراكز الأولى لكل فئة، ومن المنتظر استمرارها حتى مايو المقبل.

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