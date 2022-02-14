الرجبي يستعد للبطولة العربية بمعسكر تونسي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يستعد منتخبا الإمارات للرجبي «رجال وسيدات»، للبطولة العربية، بمعسكر إعداد خارجي، يقام في العاصمة التونسية، بداية من الجمعة المقبل، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة من الفريقين، سعياً للمنافسة القوية على لقب البطولة، التي لم يسبق للإمارات الفوز بها طوال النسخ الماضية.

ويجري منتخب الإمارات تدريبات محلية، تحت إشراف المدرب النيوزلندي أبولو برليني، ومعاونيه يوسف شاكر وسامي سمارة، حيث يظهر الجميع بمستوى طيب، نظراً لقوة البطولة التي يشارك بها عدد 7 منتخبات للرجال، هي الإمارات ومصر وتونس المستضيفة والجزائر وسوريا والسعودية وليبيا، فيما يشارك عدد 4 منتخبات في بطولة السيدات، هي الإمارات تونس ومصر والجزائر.

زيارة ناجحة

وقام وفد من الاتحاد العربي للرجبي، برئاسة قيس الظالعي، بزيارة إلى تونس، تم خلالها الالتقاء بهرم القيادات الرياضة، من أجل الإعداد للبطولة العربية السابعة للرجال، والثانية للسيدات للسباعيات، والتقى الوفد مع وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، ومستشارة الوزير، مها الزاوي، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية، محرز بوصيان، في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التونسي للرجبي، برئاسة عارف بلخيرية رئيس الجامعة التونسية للرجبي.

عرض

وقدم الظالعي عرضاً عن نشاط الاتحاد العربي للرجبي منذ نشأته، وتنظيم العديد من البطولات، وأثنى الوزير على نشاط الرجبي بالاتحاد العربي والجمهورية التونسية، وعلى القائمين على نشاط الرجبي بتونس، وقد وعد بتقديم الدعم اللازم لإقامة البطولة العربية القادمة بتونس، للرجال والسيدات.

وطلب الظالعي من الوزير، البث المباشر لمباريات البطولة، من أجل المساهمة بنقل البطولة للدول الأخرى، ونشر اللعبة بالوطن العربي، وتم خلال المقابلة، التأكيد على الإجراءات الاحترازية، من أجل نجاح البطولة، مع وعد بتذليل كافة الصعاب.

وبدوره، أعرب محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية، على دعمه للبطولة، وحضور مبارياتها، كما قام رئيس الاتحاد العربي بتوجيه الدعوة لوزير الشباب والرياضة، لحضور ختام البطولة، وتكريم الفائزين بالبطولة، كما تم استعراض خطوات العمل، ومراجعة خطط الإقامة والاستضافة، وتم زيارة ملعب إقامة مباريات البطولة، وتم التوجيه ببعض النقاط.

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