فوكس يقتحم قائمة «التوب 10» في جولة «دي بي وورلد» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل النيوزلندي رايان فوكس قائمة العشرة الأوائل، بحلوله بالمركز الثامن في ترتيب الموسم الحالي للجولة «دي بي وورلد» العالمية للغولف، بفضل تتويجه بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك، التي اختتمت الأحد في نادي الحمرا للغولف، وبجوائز مالية بلغت 2 مليون دولار أمريكي.

وعزز فوكس رصيده، ليصبح لديه 562 نقطة ليتقدم 49 مركزاً دفعة واحدة ويحتل المركز الثامن في الترتيب العام بعد أربع بطولات خاضها هذا الموسم في جولة «دي بي وورلد»، التي تضم 45 بطولة تقام في 24 دولة مختلفة حول العالم هذا الموسم، على أن يكون الختام في دبي في نوفمبر المقبل.

كما تقدم الإنجليزي روس فيشر 53 مركزاً، ليحتل المركز الـ 14 برصيد 384.1 نقطة، بعدما حل وصيفاً في بطولة رأس الخيمة كلاسيك.

وحافظ النرويجي فيكتور هوفلاند على صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.704.5 نقطة، ويأتي خلفه البلجيكي توماس بيترز برصيد 1.456.2 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز