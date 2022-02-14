أبوظبي تستضيف نهائيات «العالم للسلة الثلاثية» ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة السلة عن استضافة أبوظبي نهائيات بطولة العالم لأساتذة كرة السلة الثلاثية، وذلك في الفترة 9-10 ديسمبر 2022 في جزيرة ياس.

وتأتي استضافة النهائيات وختامية الجولات العالمية امتداداً للنجاحات المبهرة التي شهدتها أبوظبي والتفاعل الجماهيري الكبير الذي حظيت به نسخة العام الماضي، ومن المؤمل أن تشهد النهائيات مشاركة نخبة الفرق العالمية وأفضل لاعبي كرة السلة الثلاثية.

وشهدت رياضة كرة السلة الثلاثية، التي سجّلت ظهورها الأول في أولمبياد طوكيو الأخير، زيادة ملحوظة في شعبيتها بفضل بساطة قوانينها والمنشآت التي تتطلبها، فضلاً عن إيقاعها السريع وأحداثها المشوقة.

وتؤكد البطولة القدرات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة وتنظيمها وفق أعلى معايير السلامة وفي بيئة آمنة وصحية، ما يوفر لعُشاق كرة السلة فرصة مشاهدة أفضل لاعبي العالم مباشرة من الملعب، ولا سيما أن أبوظبي تتمتع بشراكة متميزة مع البطولة التي احتضنتها على مدار أعوام 2015 و2016 و2021.

تعاون

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تسعدنا الشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة والتعاون معه على استضافة نهائيات البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية وختام الجولات العالمية في أبوظبي ديسمبر 2022».

وأضاف: «فخورون بمواصلة الاتحادات الرياضية الدولية شراكتها مع أبوظبي ودعم خطط استضافة نخبة الفعاليات الكبرى بدليل المكانة المرموقة التي تتميز بها أبوظبي على الصعيد العالمي، ونحن واثقون بالنجاح الذي ستُحققه نهائيات البطولة في هذا العام بعد الكرنفال الرائع الذي حققته أبوظبي في استضافة منافسات البطولة العام الماضي، ما يمثل دعماً جديداً لأجندة فعاليات أبوظبي الرياضية العالمية».

من جانبه قال أندرياس زاكليس الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة: «يسرنا تنظيم نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي التي نجحت بامتياز في تنظيم مختلف البطولات السابقة وحققت لها الإضافة والبصمة المتميزة، وتعد بطولات أبوظبي من أكثر نُسخ البطولة نجاحاً على الإطلاق، وهذا بالضبط ما دفعنا للتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي مجدّداً لتنظيم نهائيات البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية».

بدوره قال اجناسيو سوريانو رئيس الفعاليات في الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية: فخورون بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي التي قدمت أبهى صور التنظيم في النسخ السابقة كافة، متطلعين لنسخة جديدة تحفل بمزيد من المتعة والحماس الجماهيري.

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