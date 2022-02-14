موغوروزا تستعد للدفاع عن لقب «تنس دبي» برحلة سفاري

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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شاركت نجمة التنس الإسبانية غاربيني موغوروزا في رحلة سفاري في صحراء دبي، واستمتعت بقيادة الدراجة الرباعية وركوب الجمل قبل أن تستهل مشوار الدفاع عن لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق منافساتها اليوم.

وأكدت موغوروزا أنها استثمرت وصولها قبل يومين من انطلاق البطولة للقيام بجولة سفاري مع جهازها المعاون، وقالت: زرت دبي عدة مرات في السابق، ولكن هذه المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة الصحراوية، ينتظرنا أسبوع صعب، لذا كنا بحاجة إلى هذا المرح وهو جزء من الاستعداد للبطولة.

وصرحت النجمة الإسبانية أنها لا تشغل تفكيرها بالاحتفاظ باللقب بقدر سعيها لتقديم أفضل ما لديها، مشيرة إلى أن المنافسة ستكون قوية للغاية في ظل مشاركة 8 لاعبات من بين أفضل 10 مصنفات في العالم.

من جهتها أوضحت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب حاملة لقب 2015 و2020 أن بطولة دبي قريبة من قلبها وتفضل المشاركة فيها باستمرار لأنها لا تأتي للعب فقط، بل للاستمتاع بطقس دبي الدافئ والاستعداد في ظروف مريحة.

كما نشرت نجمات البطولة صوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استمتاعهنّ بأفضل شتاء في العالم، حيث نشرت النجمة البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى في البطولة والأولى عالمياً بعض الصور في فندق الإقامة معلقة «مرحباً دبي».

جاهزية

وأكدت سابالينكا خلال اللقاء الإعلامي المفتوح، أمس، أنها على أتم الاستعداد للبطولة ولا تستطيع الانتظار لبدء اللعب في دبي، موضحة أنها تطمح للوصول إلى أبعد ما يمكن بعدما بلغت ربع النهائي مرتين، وقالت: «هدفي هو إيجاد التناسق في طريقة لعبي، لا أعلم إلى أين يمكن أن أصل ولكن كل مباراة هي معركة بالنسبة لي».

ووضعت القرعة موغوروزا ضد الأمريكية دانيال كولينز المصنفة 11 عالمياً في المباراة الأولى، في أحد أقوى مواجهات الدور الأول الذي يشهد أيضاً لقاءً نارياً بين الأمريكيتين جيسيكا بيغولا المصنفة 16 عالمياً وكوري غوف المصنفة 20، ولقاء سيمونا هاليب مع الأمريكية أليسون ريسكي المصنفة 55 ومباراة إيغا شفيونتيك والروسية داريا كاساتكينا المصنفة 21، وتلتقي المصرية ميار شريف المصنفة 66 مع الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة 9 عالمياً، وتواجه التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالمياً اللاعبة الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 82 عالمياً.

وتشهد بطولة السيدات مشاركة 8 لاعبات من المصنفات العشر الأوائل على العالم هن البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 2 عالمياً والتشيكية باربورا كريتشيكوفا (3) والإسبانية باولا بادوسا (5) ومواطنتها غاربيني موغوروزا (6) حاملة اللقب، واليونانية ماريا ساكاري (7) البولندية إيغا شفيونتيك (8) والإستونية أنيت كونتافيت (9) والتونسية أنس جابر (10)، إلى جانب 4 نجمات سبق لهن التتويج باللقب هن التشيكية بيترا كفيتوفا بطلة 2013 والرومانية سيمونا هاليب بطلة 2015 و2020 والأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة (15) وحاملة لقب 2017 و2018 وغارربيني موغوروزا بطلة 2021.

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