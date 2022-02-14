إبراهيم العلي يتوج بلقب «عام الخمسين للهواة» في بطولة السلم

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توّج إبراهيم العلي دراج فريق شرطة دبي بطلاً لسباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين، ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

وحصل إبراهيم العلي على المركز الأول بعد منافسة شرسة حسمها بفارق سنتيمترات عند خط النهاية، متفوقاً على ماجد عبد الرحيم من فريق تريك إم 7 صاحب المركز الثاني، فيما أحرز فيصل الشحي من فريق الشعفار جميرا على المركز الثالث.

وامتد السباق 137 كلم في منطقة السلم في محمية المرموم الطبيعية في دبي وجاء قوياً وسريعاً وسط أداء مميز من 100 متسابق ووصل معدل السرعة في بعض الفترات إلى 49 كلم في الساعة رغم قوة الرياح الجانبية.

من جهة أخرى، يقام اليوم، سباق النخبة للسيدات، الذي يمتد لمسافة 124 كلم في سيح السلم، ويشهد مشاركة 82 متسابقة من 22 جنسية من 16 فريقاً، وهي: فريق مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، شرطة دبي، المنتخب السعودي، المنتخب البحريني، المنتخب الكويتي، شباب الأهلي، ووش، البطين، الشعفار جميرا، سايكل زون، ياسي، أبوظبي للدراجات الهوائية، سايكل هب، سلام بايك، فريق إكسبو دبي 2020 ولايف سبارك.

شكر

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تفضله برعاية البطولة.

وأشاد الفلاسي، بأداء المشاركين الذين خاضوا سباقاً رائعاً، رغم قوة الرياح الجانبية التي كشفت عن القدرات التكتيكية لدى الفرق والدراجين الأفراد للتعامل مع تحدي الرياح، ومواصلة مشوار التنافس حتى النهاية، وهو الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى دراجينا وامتلاكهم الخبرات الفنية والبدنية التي تمكنهم من خوض السباق والتنافس فيه بكل جدارة.

ووجه إبراهيم العلي، دراج فريق شرطة دبي، بطل سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على رعاية سموه للسباق المتميز بشكل سنوي، وكذلك إلى اللجنة المنظمة على جهودها في تقديم كل ما هو جديد في كل نسخة.

إنجاز

وأهدى العلي الفوز بلقب هذا السباق إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي واعتبره أنه «الرجل الذي يقف خلف هذا الإنجاز» نظراً لجهوده ودعمه المستمر للفريق.

وحول تفاصيل السباق المثير، قال دراج شرطة دبي: السباق كان في غاية الصعوبة في ظل المنافسة الشديدة مع دراجي «فريق ترك أم 7» الذين بذلوا جهداً كبيراً في بداية السباق ونجحوا في فرض سيطرتهم على مراحله الأولى، قبل أن ينجح دراجو فريق شرطة دبي في استعادة الصدارة لاحقاً والحفاظ عليها حتى نهاية السباق والفوز بالمركز الأول على صعيد الفردي والفرق.

وأكد العلي أن الرياح الشديدة كان لها تأثير كبير على مجريات السباق وأثرت كذلك على معظم المتسابقين، ولكن دراجي فريق شرطة دبي نجحوا في التغلب على هذا العائق وحسم المركز الأول لمصلحتهم.

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