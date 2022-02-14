«زلزال» بطل «غناضة» للمحامل الشراعية

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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توج «زلزال» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وحصل على جائزة قدرها 240 ألف درهم، أقيم السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وحقق «الطف» لمحمد الرميثي الوصافة، ونال 210 آلاف درهم، فيما جاء «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ثالثاً وحصل على 200 ألف درهم.

توج أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، الفائزين بالمراكز الأولى، ووجّه الشكر للمشاركين على اللوحة الفنية التراثية الرائعة التي خرج عليها السباق، مهنئاً الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على إنجاز «زلزال»، ومشدداًعلى أنّ رعاية ودعم القيادة الرشيدة وراء نجاحات فعاليات التراث البحري.

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