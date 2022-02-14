سعود بن صقر: الرياضة عنوان الحياة ومرتكز الرقي الحضاري

المصدر: رأس الخيمة – فائز بجبوج ووام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الرياضة عنوان الحياة ومرتكز الرقي الحضاري والإنساني، وأنها أصبحت اليوم مكوناً أساسياً من مكونات إظهار مستوى النمو والازدهار لدى الدول، وجسراً حيوياً للتواصل والتلاقي الثقافي بين الشعوب.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام فعاليات «بطولة رأس الخيمة كلاسيك» في «نادي الحمرا للغولف»، الذي أصبح أول ملعب في المنطقة يستضيف جولتين متتاليتين ضمن جولات «دي بي ورلد».

وسلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، كأس البطولة إلى اللاعب ريان فوكس، وهنأه على أدائه المتميز الذي مكنه من تحقيق الإنجاز، وعلى إظهاره هذا المستوى العالي من المنافسة والاحترافية.

وقال سموه: «سعدت بتهنئة ريان فوكس، لفوزه بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك ضمن جولة دي بي ورلد للغولف، والمثابرة والاستعداد الدائمين، والحرص على تقديم الأفضل، والرغبة المتجددة في تحقيق الفوز من أهم سمات الرياضيين التي تجعل منهم قدوة لمتابعيهم، منافسة قوية، ومستويات متطورة شهدتها بطولتا الإمارة للغولف، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، رأس الخيمة حاضرة بقوة على قائمة الوجهات الرائدة في تنظيم واستضافة فعاليات رياضية عالمية تشكل جسراً للتلاقي والتقارب وتبادل الخبرات».

وتستمر الفعاليات والأحداث الرياضية المتميزة في رأس الخيمة خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، حيث ينطلق «نصف ماراثون رأس الخيمة 2022» 19 الجاري، بمشاركة آلاف من الرياضيين ونخبة من أبرز العدائين العالميين.

وجاء فوز فوكس باللقب بمجموع 22 ضربة تحت المعدل، ووجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لدعمه للرياضة والرياضيين وحضوره ختام بطولة رأس الخيمة كلاسيك، وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي صاحبت البطولة.

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