الإمارات تتصدر «دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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توج فريق بالمز الرياضي بطلاً لـ«أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو»، جولة أبوظبي، محققاً 30550 نقطة، وجاء كوماندو جروب وصيفاً والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، وحققت الإمارات صدارة الدول المشاركة برصيد 84380 نقطة و171 ميدالية ملونة، وجاءت البرازيل ثانية، وكولومبيا ثالثة.

وأشاد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالانطلاقة القوية لمنافسات الموسم ، مشيراً إلى قوة النزالات الدولية التي تجهز أبطال الإمارات للمشاركات العالمية، وقال: من أبرز استحقاقات الموسم ،بطولة آسيا ودورة الألعاب العالمية في مانهاتن، و«آسياد الصين»، وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، وبطولة العالم، والنتائج الطيبة لأبطال وبطلات الإمارات تدعو للتفاؤل.

حضر المنافسات محمد الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونونو دلغادو الخبير العالمي في العلوم الرياضية وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد.

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