مفاجأة صومالية في "السلة العربية" بدبي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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حقق المنتخب الصومالي مفاجأة كبيرة في البطولة العربية لكرة السلة التي تقام في دبي على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بفوزه على المنتخب الليبي 92-88.

وتجسدت المفاجأة في كون المنتخب الصومالي خسر جميع مبارياته في الدور الأول ليأتي في مرحلة خروج الخاسر يفوز على منتخب ليبيا القوي ليتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة لبنان التي فاز منتخبها على الأردن 64-52.

وتقام المباراة الثانية في نصف النهائي بين المنتخبين التونسي والجزائري في حوار افريقي صرف، وتأهل المنتخب الجزائري بعد فوزه على الإمارات 73-66، وجاء تأهل تونس مباشرة من مرحلة الدور الأول بعد فوزه في جميع مبارياته وتقام مباراتي الدور نصف النهائي مساء الثلاثاء بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

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