ختام دولية أبوظبي لرابطة محترفي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت، مساء أمس، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو- جولة أبوظبي أولى فعاليات اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الموسم الجديد، والتي نظمها بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كل من: عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونونو دلغادو الخبير العالمي في العلوم الرياضية ورئيس لجنة اختيار لشبونة العاصمة الأوروبية للرياضة 2021، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات بالدولة.

وجاءت نزالات البطولة في يومها الختامي غاية في القوة والتشويق، لتختتم بتتويج بالمز الرياضية برصيد 30550 نقطة، وكوماندو جروب في مركز الوصيف برصيد 25950 نقطة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث برصيد 24330 نقطة.

وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، برصيد 84380 نقطة و171 ميدالية ملونة، لتحل البرازيل ثانية برصيد 35450 نقطة و70 ميدالية ملونة، فيما حلّت كولومبيا في المركز الثالث مع 14700 نقطة و27 ميدالية ملونة.

طموحات

من جانبه، أشاد عبدالمنعم الهاشمي بالانطلاقة القوية لمنافسات الموسم الجديد، مشيراً إلى أنها جاءت مختلفة هذا العام، حيث بدأت بنزالات دولية قوية، تلبي طموحات الاتحاد، وتجهز أبطال الإمارات للمشاركات القارية والعالمية الكبرى، ولا سيما أن هناك الكثير من الاستحقاقات المهمة هذا الموسم.

وقال: من أبرز الاستحقاقات الدولية في الموسم الجديد بطولة آسيا للجوجيتسو، ثم دورة الألعاب العالمية في منهاتن بالولايات المتحدة، والأهم من ذلك كله دورة آسياد الصين، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة العالم للجوجيتسو وما تابعناه اليوم من نزالات قوية ونتائج طيبة لأبطال وبطلات الإمارات يبشر بالخير، ويدعو إلى التفاؤل ويتطلب كذلك بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى الأداء إلى القمة، خاصة أن اللعبة تتطور بسرعة في معظم قارات العالم، بفضل الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد كأهم مطور للعبة في العالم، وأكبر منظم للبطولات الاحترافية في مختلف القارات، حيث وصل عدد بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ما يزيد على 150 بطولة حول العالم كل عام.

مكانة

بدوره، أكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة نجحت في حجز مكانة متميزة ضمن أجندة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأن أكبر دليل على ذلك هو الإقبال الكبير على المشاركة من قبل نخبة نجوم العالم، فضلاً عن المستوى الفني الراقي الذي شهدته النزالات.

وأضاف البحري: إن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تحرص من خلال تنظيمها عدداً كبيراً من البطولات داخل الدولة وخارجها إلى ترسيخ القيم النبيلة لهذه الرياضة، التي من أبرزها التسامح وقبول الآخر والمنافسة الشريفة بين اللاعبين من مختلف قارات العالم، حيث تجمعهم لغة واحدة هي لغة الرياضة وقيم الانضباط والروح الرياضية، واحترام المنافس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز