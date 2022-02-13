«الشطرنج والقهوة» مبادرة ترويجية من «فتيات الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أطلق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مبادرة جديدة من نوعها تهدف للترويج للعبة الأذكياء ونشرها ومساعدة الموهوبين ومختلف أفراد المجتمع على المشاركة فيها.

وأعلن النادي أن المبادرة التي جاءت تحت عنوان «الشطرنج والقهوة» والتي أقيمت في «كافيه بلس» في الشارقة شهدت إقبالاً جيداً من الجمهور على مدار 3 أيام بداية من أول من أمس.

وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي إن المبادرة تهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة لعبة الشطرنج، وكذلك جذب الموهوبين لتحسين قدراتهم وتمكنهم من اللعبة وسط منافسة مجتمعية إيجابية بين جميع المشاركين.

وأكدت الشامسي أن باب المشاركة مفتوح لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أن النادي يواصل العمل من أجل تحقيق أهدافه بنشر اللعبة وثقافتها بين جميع أفراد المجتمع لما لها من فائدة على الجميع، خصوصاً أبنائنا الطلاب لتطوير قدراتهم وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

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