1350 مشاركاً في مبادرة «نظفوا المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظم نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، مبادرة «نظفوا المرموم» أمس وتهدف المبادرة لتنظيف البر في منطقة القدرة في دبي وذلك انطلاقاً من دور وأهمية المسؤولية المجتمعية للمحافظة على نظافة البيئة الصحراوية وحمايتها.

واشتملت المبادرة التي شهدت مشاركة 1350 متطوعاً من مختلف أفراد المجتمع وطلبة المدارس والعائلات، على برامج ومسابقات ومنها سحوب على جوائز نقدية ومسابقة جمع أغطية علب المياه البلاستيكية وتم تخصيص جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وتم تقديم هدايا متميزة للطلاب المشاركين وغيرها من الجوائز التحفيزية مثل قسائم الحصص التدريبية لركوب الخيل من مركز الإمارات للفروسية وقسائم حصص تدريبية أخرى للركوب في الصحراء من مركز الإمارات للفروسية إلى جانب تذاكر دخول لكأس دبي العالمي الذي يحتضنه مضمار ميدان في أواخر شهر مارس المقبل وقسائم عشاء من فندق ميدان وقسائم من فندق ومنتجع باب الشمس.

مشاركة مجتمعية

وأشاد اللواء الخبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بالمشاركة المجتمعية في المبادرة والهادفة إلى تعزيز ثقافة التطوع لدى المجتمع والمحافظة على نظافة البر في منطقة القدرة إحدى أجمل المناطق في دبي، مؤكداً أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي البارز لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية من خلال فعاليات تتيح فرصة المشاركة للجميع مثل مبادرة «نظفوا المرموم» التي تتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم.

وأضاف العظب إنه في الإمارات ودبي هناك العديد من المناطق الجميلة التي تستحق المحافظة عليها والاهتمام بها، وتأتي المبادرة في إطار الدور الرائد والجهود المبذولة من قبل الدولة والجهات والمؤسسات الحكومية كافة من أجل المحافظة على نظافة البيئة، متوجهاً بالشكر إلى جميع المتطوعين وكل من شارك وأسهم في نجاح الفعالية المجتمعية.

نجاح كبير

وحققت المبادرة نجاحاً كبيراً بعد الإقبال اللافت على المشاركة من مختلف أفراد المجتمع، إذ جمع الفائز الأول 25000 غطاء ونال جائزة نقدية بقيمة 1500 درهم بينما جمع الفائز الثاني 24250 غطاء وحصل على جائزة بقيمة 1000 درهم فيما جمع الفائز بالمركز الثالث 10000 غطاء وحصل على 500 درهم. كما جرى السحب على 20 تذكرة لدخول كأس دبي العالمي و20 قسيمة عشاء و10 قسائم لركوب الخيل ضمن حصص تدريبية من مركز الإمارات للفروسية و10 قسائم لركوب الدراجات كما تم تقديم هدايا خاصة قيمة للأطفال المشاركين في الفعالية.

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