51 لاعبة في افتتاح بطولة الاتحاد لناشئي المبارزة بدبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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افتتحت، أول من أمس، بصالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة للناشئين تحت 17 سنة، والتي ينظمها اتحاد المبارزة ضمن روزنامة بطولاته المحلية للموسم الرياضي الحالي، وخصص اليوم الأول للبطولة لمسابقات الفتيات في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، حضر افتتاح البطولة د. هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، ومسؤولو الأندية المشاركة بالبطولة، شارك بمنافسات اليوم الأول 51 لاعبة مثلن أندية شباب الأهلي وبني ياس ومؤسسة المرأة بالشارقة ونادي الفجيرة أكاديمية ام كى اف ايه بدبي.

وفي ختام المنافسات قامت د. هدى المطروشي بتكريم الفائزات، وأكدت أن المشاركات بالبطولة قدمن مستوى متميزاً بجميع المسابقات، مشيرة إلى أن تنظيم الاتحاد للبطولة في هذا التوقيت قد أكسبها أهمية كبيرة كونها تأتي في توقيت غاية الأهمية بالنسبة لمنتخبنا الوطني للناشئين العائد من مشاركاته الدولية في بطولات كؤوس العالم، التي نظمتها أوكرانيا وبلغاريا وصربيا، حيث ستكون البطولة فرصة مناسبة للمدربي المنتخبات الوطنية، للوقوف على ما وصلت إليه المستويات، خاصة قبل استحقاقات مهمة في مقدمتها بطولة العالم للمبارزة، والتي تستضيفها دبي مطلع أبريل المقبل.

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