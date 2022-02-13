انتخاب نواب الرئيس في «عربي السلة» الأربعاء

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تعقد في دبي بعد غدٍ اجتماعات تنسيقية بين المناطق الأربعة التابعة للاتحاد العربي لكرة السلة لاختيار نواب الرئيس والأعضاء تمهيداً لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الذي أجمعت كل المناطق على اختياره بالتزكية لدورة جديدة.

وتعد منطقة الوسط العربية التي تضم كلاً من مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال هي المنطقة الوحيدة التي حسمت أمرها، حيث أعيد تجديد الثقة بكل من الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لمنصب نائب الرئيس وحسن يوسف نائب رئيس الاتحاد السوداني لعضوية المجلس، فيما حسم منصب نائب الرئيس عن منطقة الخليج بتجديد الثقة في عبد الرحمن المسعد رئيس الاتحاد السعودي الأسبق على أن يتم الاتفاق على عضو المجلس في الاجتماع التنسيقي، حيث ترشح لهذا المنصب عضوان من الكويت وسلطنة عمان، مقابل ذلك لم يحسم الأمر في بلاد الشام والمغرب العربي، ففي المنطقة الأولى يتنافس على منصب نائب الرئيس نديم حكيم من لبنان ورئيس الاتحاد العراقي حسين العبيدي على أن يتم اختيار المرشح وكذلك العضو في الاجتماع التنسيقي للمنطقة، ويبدو الأمر مختلفاً تماماً في المغرب العربي بعدما تقدمت كل دول المنطقة لمنصب نائب رئيس وهي تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتبقى فلسطين الوحيدة من منطقة بلاد الشام ممثلة في المجلس.

وأكد عبد الرحمن المسعد أن الاتحاد العربي لكرة السلة هو أنشط اتحاد مقارنة بباقي الاتحادات الأخرى العربية نتيجة لانتظام برامجه وبطولاته بالرغم من جائحة كورونا، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد بدعمه لكرة السلة العربية، وقال إن البطولة الحالية للمنتخبات غابت عنها بعض الدول التي لها تاريخ طويل في مجال اللعبة مثل مصر والسعودية والكويت كان يمكن أن تثري الحدث، لافتاً إلى أن قرار الاتحاد السعودي بالاعتذار سببه الرئيسي الخوف من إصابة اللاعبين في ظل خوض المنتخب للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وحول رؤيته للبطولة اعتبر المسعد كلاً من لبنان وتونس من أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب.

من ناحية أخرى قال عبد الخالق الخميس مدير العمليات في قنوات دبي الرياضية الناقل الحصري لبطولات الاتحاد العربي إن قناة دبي ستخصص استوديو قبل نصف ساعة من المباريات اعتباراً من الدور ربع النهائي وحتى نهاية البطولة، وقال إن المباريات تبث يومياً على الهواء مباشرة من دبي، بالإضافة إلى قناة الشارقة الرياضية وتلفزيون mtv اللبناني.

وتقيم اللجنة المنظمة مساء اليوم بمزرعة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة حفل تكريم الوفود المشاركة في البطولة العربية الرابعة والعشرين تتخلله مأدبة عشاء وتبادل الدروع التذكارية بين اللجنة المنظمة والوفود.

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