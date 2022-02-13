148 دراجاً في سباقي تلال للدراجات الهوائية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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فاز الدراج علي أحمد من نادي الشارقة سباق تلال للطريق للدراجات الهوائية للناشئين لمسافة 48 كم الذي أقيم عصر الأول من أمس بمشاركة 70 لاعباً من 14 نادياً، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات بمنطقة تلال في الشارقة وشهد مشاركة كبيرة من الأندية، بحضور الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات ياسر الدوخي وعدد كبير من مدربي الأندية والمسؤولين.

ونجح دراج الشارقة علي أحمد من الفوز بالسباق بزمن قدره 1:21:46 ساعة، وجاء في المركز الثاني إبراهيم يوسف، من نادي خورفكان، وحل ثالثاً ديلان ايتيج من نادي أبوظبي، كما نظم الاتحاد سباق الأشبال وشهد مشاركة 78 دراجاً من 16 نادياً ولمسافة 25 كم وفاز في السباق محمد نبهان من نادي دبا الحصن وحل ثانياً عيسى سليمان من نادي الحمرية وسعيد راشد من العربي في المركز الثالث.

وتوجه ياسر الدوخي بالشكر إلى الأندية المشاركة وتواجد هذا الكم من اللاعبين عند خط البداية حيث وصل عدد المشاركين إلى 148 دراجاً وهو رقم يبشر بقاعدة جيدة من اللاعبين من أجل إعداد المنتخبات الوطنية بأفضل حال، كما توجه الدوخي بالشكر إلى لجنة الحكام في البطولة حيث تواجد 10 حكام لإدارة هذا السباق بتواجد الحكم العام علي سيف اليعربي، وأشاد بالمجهود الذي يقدمونه من أجل تحكيم البطولات.

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